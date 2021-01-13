Balıklar ölmesin diye, suyu çekilen şelaleye hortumla su veriyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde esnaflık yapan Mehmet İnak, yaşanan kuraklık sonucu suyu çekilen Tarsus Şelalesi'ne balıklar ölmesin diye hortumla su veriyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yağışların da kesilmesi ile birlikte, baraj göllerinde sular çekildi, akarsular kurumaya yüz tuttu. Akarsu bolluğu bakımından önemli bir konuma sahip olan Tarsus ilçesi de bu olumsuzluktan etkilendi. İlçede turistik öneme sahip Tarsus Şelalesi'nde su debisi yarı yarıya düşünce, şelalenin bir kolu tamamen kurudu. Bölgede esnaflık yapan Mehmet İnak, yılanbalığı, sazan ve kızılkanat yavrularının bulunduğu kola, hayvanların ölmemesi için hortumla su vermeye başladı.

Susuzluktan dolayı balık ölümlerinin yaşandığını dile getiren İnak, "Kuraklıktan dolayı 3-4 gündür şelalede su kuruduğu için şelalenin su olan bölgesinden hidroforla kuruyan bölgeye su aktarıyoruz. Sabah baktığımızda yüzlerce balığın öldüğünü gördük. Çok az bir bölgede su vardı. Buradaki suyu çoğaltıp, su olan bölgeye balıklarımızı taşımak için, onların ölmemesi için 5 saattir buraya su veriyorum" dedi.

Öte yandan şelalenin eski hali ile şimdiki görüntüsü, korkunç bir manzara oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN