Balıkesirspor-Ümraniyespor ne zaman saat kaçta? Balıkesirspor-Ümraniyespor hangi kanalda? Balıkesirspor-Ümraniyespor şifresiz canlı izle!
Spor Toto 1. Lig maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Balıkesirspor-Ümraniyespor maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Balıkesirspor-Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Balıkesirspor-Ümraniyespor şifresiz canlı izlenecek mi? Balıkesirspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta?
Spor Toto 1. Lig maçı tüm hızıyla devam ederken maç Balıkesirspor-Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Balıkesirspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Balıkesirspor-Ümraniyespor maçı hangi kanalda, hakemi kim? Balıkesirspor-Ümraniyespor şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar haberimizde...
BEİN SPORTS MAX 2 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ
Bein Sports Max 2 , Digiturk 82, Kablo TV 237, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
TRT AVAZ CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ
TRT Avaz Digiturk 57, Şifresiz 4A, Web , Kablo TV 99, D-Smart 284, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154, Tivibu 47, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
BALIKESİRSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ GÜN?
Balıkesirspor -Ümraniyespor Maçı 23 Kasım Pazartesi günü oynanacak.
BALIKESİRSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Balıkesirspor -Ümraniyespor Maçı 19:00'de başlayacak.
BALIKESİRSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Balıkesirspor ile Ümraniyespor arasındaki Spor Toto 1. LigMaçı Balıkesir Atatürk Stadyumu, Balıkesir'da oynanacak.