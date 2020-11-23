Balıkesirspor-Ümraniyespor ne zaman saat kaçta? Balıkesirspor-Ümraniyespor hangi kanalda? Balıkesirspor-Ümraniyespor şifresiz canlı izle!
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Balıkesirspor-Ümraniyespor ne zaman saat kaçta? Balıkesirspor-Ümraniyespor hangi kanalda? Balıkesirspor-Ümraniyespor şifresiz canlı izle!

23.11.2020 10:34 | Son Güncelleme: 23.11.2020 10:39
Balıkesirspor-Ümraniyespor ne zaman saat kaçta? Balıkesirspor-Ümraniyespor hangi kanalda? Balıkesirspor-Ümraniyespor şifresiz canlı izle!

Spor Toto 1. Lig maçı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Balıkesirspor-Ümraniyespor maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Balıkesirspor-Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Balıkesirspor-Ümraniyespor şifresiz canlı izlenecek mi? Balıkesirspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto 1. Lig maçı tüm hızıyla devam ederken maç Balıkesirspor-Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Balıkesirspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Balıkesirspor-Ümraniyespor maçı hangi kanalda, hakemi kim? Balıkesirspor-Ümraniyespor şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar haberimizde...

BEİN SPORTS MAX 2 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Bein Sports Max 2 , Digiturk 82, Kablo TV 237, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

TRT AVAZ CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

TRT Avaz Digiturk 57, Şifresiz 4A, Web , Kablo TV 99, D-Smart 284, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154, Tivibu 47, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

BALIKESİRSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Balıkesirspor -Ümraniyespor Maçı 23 Kasım Pazartesi günü oynanacak.

BALIKESİRSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Balıkesirspor -Ümraniyespor Maçı 19:00'de başlayacak.

BALIKESİRSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Balıkesirspor ile Ümraniyespor arasındaki Spor Toto 1. LigMaçı Balıkesir Atatürk Stadyumu, Balıkesir'da oynanacak.

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