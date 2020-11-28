Balıkesir yasağa uyuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Balıkesir yasağa uyuyor

28.11.2020 21:19 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:53

Balıkesir yasağa uyuyor Tüm Türkiye kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci haftasında Balıkesir'de kurallara riayet ederek cadde ve sokakları bomboş bıraktı.

Balıkesir yasağa uyuyor

BALIKESİR - Tüm Türkiye kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci haftasında Balıkesir'de kurallara riayet ederek cadde ve sokakları bomboş bıraktı.

Geçtiğimiz hafta itibariyle tüm Türkiye'de başlayan sokağa çıkma yasağının ikinci haftasında Balıkesirliler de kısıtlamalara uyarak cadde ve sokakları sessiz bıraktı. Pazar günü sabah 10: 00'a kadar sürecek olan yasak boyunca polis ekipleri kavşak ve belirli noktalarda üst düzeyde önlem aldı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası kesilecek.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gözler Kabine toplantısında! Sokak kısıtlaması genişliyor, başka yeni tedbirler de var
Gözler Kabine toplantısında! Sokak kısıtlaması genişliyor, başka yeni tedbirler de var
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
'Arkadaşız' diyen Survivor yarışmacılarının çok özel görüntüleri ifşa oldu
"Arkadaşız" diyen Survivor yarışmacılarının çok özel görüntüleri ifşa oldu
Balıkesir yasağa uyuyor
Balıkesir yasağa uyuyor
Balıkesir yasağa uyuyor
Balıkesir yasağa uyuyor
Balıkesir yasağa uyuyor
Balıkesir yasağa uyuyor
Balıkesir yasağa uyuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUT SAYAN

İlgili Haberler

Yasağa rağmen çıkan ve dur ihtarına uymayan alkollü sürücü yakayı ele verdi
Yasağa rağmen çıkan ve dur ihtarına uymayan alkollü sürücü yakayı ele verdi
Kızıltepe'de yasaklara uymayan işletmeler mühürlendi, kişilere ceza yağdı
Kızıltepe'de yasaklara uymayan işletmeler mühürlendi, kişilere ceza yağdı
Denizli'de sokağa çıkma yasağına uymayan 15 kişiye cezai işlem uygulandı
Denizli'de sokağa çıkma yasağına uymayan 15 kişiye cezai işlem uygulandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Okan Buruk Erol Bulut Şenol Güneş Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ölü İran Kaza İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir yasağa uyuyor - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 21:53:55. #1.15#
title