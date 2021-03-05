Balıkesir Valisi Şıldak: "Cumartesi günü dışarı çıkmayalım"

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan Dinamik Denetim Süreci çerçevesinde Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da denetimleri yerinde denetleyerek vatandaşlara Cumartesi günü dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda uygulanan Dinamik Denetleme Süreci'nde Balıkesir Valisi Hasan Şıldak denetimleri yerinde denetledi. Denetimlere İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir de eşlik etti. Vali Şıldak Karesi ilçesinde bulunan Toplu Taşıma Merkezi'nde (TTM) bulunan İletişim Daire Başkanlığının tırını da ziyaret etti. Tır ziyaretinin ardından denetlemelere başlayan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada şehrimizde de normalleşmenin uygulanması için Cumartesi gününü evde geçirmemiz gerektiğini dile getirerek şu şekilde konuştu: "Cumartesi sabah beşten akşam dokuza kadar sokağa çıkmak mümkün ama biz şunu istiyoruz; vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça, gerekmedikçe dışarı çıkmasın. Balıkesir'e buradan çağrıda bulunuyorum lütfen hafta sonu kurallara uyalım gereksiz bahanelerle kendimizi avutarak riski arttırmayalım."

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Dinamik Denetleme Süreci kapsamında yaptığı yerinde denetimlerde Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini ifade ederken sözlerine şöyle devam etti:

"Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasını milletçe üzüldüğümüz, şehitlerimiz var ve çok çok üzgünüz. Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, askerlerimizin ailelerine başsağlığı ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

"Uyarılara riayet edilmezse kısıtlamalar sıklaşacak"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak yaptığı denetimlerde vakaların artması devam ederse kısıtlamaların daha da sıklaşacağı uyarılarında bulundu. Vali Şıldak, "İlimizin yüksek vaka sayıları olan ilçeleri var. Dursunbey Havran, Bigadiç, Kepsut, Altıeylül gibi ilçelerimizde vaka sayıları çok yüksek olduğunu ifade etti. İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle dayanarak yaya trafiğinin, araç trafiğinin olduğu yerlere daha dikkat ediyoruz. Bundaki amaç korona virüse olan farkındalığı arttırmak. Virüs salgını için duyarlılığı arttırıp daha dikkatli davranmamız lazım. İlimizdeki yaya yoğunluğunu azaltmadıkça kırmızıdan maviye dönmemiz zor gözüküyor. Hepimizin daha dikkatli olmamız gerekiyor, trafiği yavaşlatmamız gerekiyor. İlimizde vakalar artmaya devam ederse kısıtlamaların daha da sıklaştıracağız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUT SAYAN