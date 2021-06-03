Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan müsilaj değerlendirmesi Açıklaması
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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan müsilaj değerlendirmesi Açıklaması

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan müsilaj değerlendirmesi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "deniz salyası" olarak bilinen müsilajla ilgili bütün gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "deniz salyası" olarak bilinen müsilajla ilgili bütün gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Erdek, Marmara, Gönen, Manyas, Susurluk ve Bandırma kaymakamlarıyla Erdek'te Bölge Güvenlik Toplantısı'na katılan Şıldak, daha sonra Sahil Güvenlik botuyla denize açıldı.

Vali Şıldak, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Balıkesir İl Tarım Müdürü Erkan Alkan ve Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Erdinç Veske'den müsilaj konusunda bilgi aldı.

Daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunan Şıldak, gazetecilere, yaz sezonunda nüfusu artan ilçelerde güvenliğe daha da önem vereceklerini vurguladı.

Erdek'te müsilaja ilişkin incelemelerde yaptığını belirten Şıldak, şöyle konuştu:

"Bu sorun balıkçılıktan turizme kadar deniz bitkilerinin yaşamına kadar pek çok konuyu etkileyen geniş bir meseledir. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanımız bir toplantı düzenleyecek. Bu toplantıda ilgili kurum kuruluşlar ve akademisyenler görüşlerini belirtecekler. Denize kıyısı olan diğer iller gibi deniz salyası olarak bilinen müsilajla ilgili bütün gelişmeleri ilgili birimlerimizle yakından takip ediyoruz. Bir kısmı yüzeyde hala bulunmakla birlikte bir kısmının da dibe çöktüğünü görüyoruz. Şunu belirtmek isterim ki devletimizin bütün kurumları Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu konuda harekete geçmiştir. İlimizde de biz gerekli çalışmaları yapıyoruz ve takip ediyoruz."

Vali Şıldak'ın esnaf ziyaretine, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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