Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Manyas Kaymakamı Yıldız'ı ziyaret etti

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, göreve yeni başlayan Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız'ı ziyaret etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, göreve yeni başlayan Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız'ı ziyaret etti.

Yıldız'ı makamında ziyaret eden Şıldak, hayırlı olsun dileklerini ileterek, bir süre sohbet etti.

Daha sonra Atatürk Mahallesi'ndeki inşaatı süren Kaymakamlık konutunda incelemeler de bulunan Vali Şıldak, açık olan birkaç iş yerinde denetimlerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın