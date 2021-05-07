BALIKESİR - "Tam kapanma"nın sekizinci gününü sakin geçiriyor
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BALIKESİR - "Tam kapanma"nın sekizinci gününü sakin geçiriyor

Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

(AA) Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma"nın sekizinci gününde de tedbirlere uyuluyor.

(AA) Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma"nın sekizinci gününde de tedbirlere uyuluyor. Kentte, Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar gibi bölgeler sessiz kaldı.

BALIKESİR - 'Tam kapanma'nın sekizinci gününü sakin geçiriyor
BALIKESİR - 'Tam kapanma'nın sekizinci gününü sakin geçiriyor
BALIKESİR - 'Tam kapanma'nın sekizinci gününü sakin geçiriyor
BALIKESİR - 'Tam kapanma'nın sekizinci gününü sakin geçiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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