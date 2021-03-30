Balıkesir Sanayi Odası Başkanlığına Nazmi Yarış seçildi
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Balıkesir Sanayi Odası Başkanlığına Nazmi Yarış seçildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Balıkesir Sanayi Odası Başkanlığına Nazmi Yarış seçildi

Hasan Ali Eğinlioğlu'nun 19 Mart 2021 tarihinde vefatının ardından gerçekleştirilen Yönetim kurulu toplantısında Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Nazmi Yarış Oy Birliği ile seçildi.

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Hasan Ali Eğinlioğlu'nun 19 Mart 2021 tarihinde vefatının ardından gerçekleştirilen Yönetim kurulu toplantısında Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Nazmi Yarış Oy Birliği ile seçildi.

Daha önce Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Nazmi Yarış, " Sadece başkanımızı değil tecrübelerinden çokça istifade ettiğimiz, örnek aldığımız, Balıkesirimizin ve ülkemizin kıymetli iş adamı, her şeyden öte abimizi maalesef kaybettik. Bizlere düşen görev onun izinden yürümek, hedeflerine ulaşmak ve yarım kalan projelerini tamamlamak. Ona yakışır şekilde bayrağı ileriye taşıyarak Sanayi Odamızı layık olduğu yerlere getirmek için çalışacağız" dedi.

Balıkesir Sanayi Odası görev dağılımı, Nazmi Yarış Yönetim Kurulu Başkanı, Ali Bilcanlı ve Emre İnce Başkan Yardımcısı, Niyazi Eğinlioğlu Sayman Üye, Atilla Acar, Mustafa Madak, Onur Özkul, Sinan Yırcalı, Uğur Kula Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Nazmi Yarış Kimdir?

1960 yılında Balıkesir'de doğan Nazmi Yarış, Muharrem Hasbi Koray Lisesi'nde öğrenimini tamamladıktan sonra, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. Yarış Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan Nazmi YARIŞ aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşları ve derneklerde görev aldı. 2018 yılından bu yana Odamızda meclis üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. - BALIKESİR

Balıkesir Sanayi Odası Başkanlığına Nazmi Yarış seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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