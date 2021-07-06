Balıkesir polisinden motosiklet denetimi
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Balıkesir polisinden motosiklet denetimi

Balıkesir polisinden motosiklet denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince şehrin farklı noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirdiler.

Balıkesir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince şehrin farklı noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirdiler. Uygulamada kask takmayan ve ehliyetsiz sürücülere ceza kesildi.

Yaz açılması ve motosiklet kullanımının artması sonrasında meydana gelen kazaları azaltmak ve can güvenliğini sağlamak amacıyla geçtiğimiz gün Balıkesir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Karesi ilçesi Kızılay Caddesi ve Anafartalar Caddesinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirildi. Trafik kazalarında en çok ölüm oranının motosiklette bulunması sebebiyle yapılan uygulamada motosiklet sürücüleri bilgilendirildi. Saat 15: 00 ila 16: 30 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimde 44 motosiklet sürücü denetlendi. Uygulamada 16 kişiye kask kullanmamaktan, 3 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 3 kişiye yetersiz ehliyetten, 4 kişiye muayenesiz araç kullanmaktan, 1 kişiye yüksek sesli müzik dinlemekten, 1 kişiye tescilli aracı plakasız kullanmaktan toplamda 13 bin 969 lira idari para cezası uygulanmıştır. Uygulamada 1 adet motosiklet, 3 adet elektrikli bisiklet de trafikten men edilerek otoparka çekildi. Yapılan uygulamalar hakkında açıklamalarda bulunan Bünyamin Öztürk: "Bünyamin Öztürk: Balıkesir'de bununla ilgili zaten bir çalışma yapılması gerekiyordu. Çünkü iş ne kadar yoğun da olsa kuryelik hizmetini veren çalışanlar bu konuda pek bilinçli değil. Kuryeler motosikletleri çok hızlı kullanıyorlar ve çok fazla kask takmıyorlar. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bu iş dışında motosiklet kendi başına tehlikeli bir araç. İki teker üzerindesiniz ve pek de güvende değilsiniz. Kaskımızı sürekli takmak ve dikkatli araç kullanmak gerekiyor. - BALIKESİR

Balıkesir polisinden motosiklet denetimi
Balıkesir polisinden motosiklet denetimi
Balıkesir polisinden motosiklet denetimi
Balıkesir polisinden motosiklet denetimi
Balıkesir polisinden motosiklet denetimi
Balıkesir polisinden motosiklet denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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