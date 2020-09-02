Balıkesir Milletvekili Aydemir'e önemli görev
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Balıkesir Milletvekili Aydemir'e önemli görev

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Balıkesir Milletvekili Aydemir'e önemli görev
02.09.2020 11:40 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:45

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Milletvekili Aydemir yeni göreviyle ilgili olarak : "Dr. Leyla Şahin Usta Başkanımızın önerisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildim. Öncelikle bizi bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Genel Başkan Yardımcımız Genel Merkez İnsan Hakları Başkanı Konya Milletvekilimiz Dr. Leyla Şahin Usta'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Allah bize güvenenlere karşı bizleri mahçup etmesin. Yeni görevimizi Allah'ın izniyle hak ettiği gibi yapmaya çalışacağım. Allah bizleri inananlara Balıkesirli'li hemşerilerime ve bizi bu göreve layık görenlere karşı mahçup etmesin" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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