Balıkesir kurallara uyuyor
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Balıkesir kurallara uyuyor

20.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:45

Balıkesir kurallara uyuyor Cuma günü akşam 21.00 itibariyle başlayan ve Pazartesi sabah 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağında Balıkesir halkı kurallara riayet ederek sokak ve caddeleri boş bıraktı.

Balıkesir kurallara uyuyor

BALIKESİR - Cuma günü akşam 21.00 itibariyle başlayan ve Pazartesi sabah 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağında Balıkesir halkı kurallara riayet ederek sokak ve caddeleri boş bıraktı.

Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyuyor. İnsan ve araç kalabalığından geçilmeyen caddeler sessizliğe bürününce ortalık sokak hayvanlarına kaldı. Şehrin bir çok noktasında polis ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Balıkesir kurallara uyuyor
Balıkesir kurallara uyuyor
Balıkesir kurallara uyuyor
Balıkesir kurallara uyuyor
Balıkesir kurallara uyuyor
Balıkesir kurallara uyuyor
Balıkesir kurallara uyuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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