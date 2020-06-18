BALIKESİR Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BALIKESİR Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek

Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecekBALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kaz Dağları'nda antviral etkileriyle son günlerde gündeme gelen Artemisia Annua (Peygamber Süpürgesi) bitkisinin üretimi için adaptasyon çalışmalarına başlandı.

18.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:39

Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kaz Dağları'nda antviral etkileriyle son günlerde gündeme gelen Artemisia Annua (Peygamber Süpürgesi) bitkisinin üretimi için adaptasyon çalışmalarına başlandı. Artemisia Annua fidelerinin, adaptasyon çalışması için Kaz Dağları'na dikildiğini söyleyen Prof. Dr. Gülendam Tümen, "Bitki gelişiminin ardından ekstraksiyon yöntemiyle ekstreler hazırlanıp, kullanıma sunulacak. Artemisia Annua, koronavirüsün en önemli tedavi ilaçlarından biri olarak gösterilmekte. Bugün Çin, Malezya, Endonezya, Madagaskar gibi ülkelerde Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı şimdi ülkemizde üretilmek üzere ilk adım atıldı" dedi.

Koronavirüs salgınına karşı dünya genelinde çalışmalar devam ederken, halk arasında 'Peygamber Süpürgesi' olarak bilinen Artemisia Annua bitkisi, antiviral etkileriyle gündeme geliyor. Birçok virüse karşı etkili olan bitkinin Kaz Dağları'nda adapte edilmesi için çalışmalara başlandı. Sağlık, turizm ve tarım bölümleri de bulunan proje ile kırsal mahallelerde ekonominin canlandırılması hedeflenirken, sağlık turizmi ile de bölgeye hareket sağlanması hedefleniyor.

'EKSTRELERİ HAZIRLANIP, HALKIMIZA SUNULACAK'

Balıkesir Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Gülendam Tümen, "Etken madde yüzdesi istenilen standartla geliştirilmiş tohumlar, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma merkezine getirtilerek, fideleri oluşturulmuş olan Artemisia Annua fideleri adaptasyon çalışması için Kaz Dağları'na dikilmiştir. Yapılan araştırmalarda, Artemisia Annua, Kovid-19'un en önemli tedavi ilaçlarından biri olarak gösterilmekte. Bugün Çin, Malezya, Endonezya, Madagaskar gibi ülkelerin vazgeçilmez Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı şimdi ülkemizde üretilmek üzere ilk adım atıldı. Bitki gelişimini tamamladıktan sonra ekstraksiyon yöntemiyle ekstreleri hazırlanıp, halkımızın kullanımına sunulacaktır" dedi.

'ADAPTASYON ÇALIŞMASINA BAŞLIYORUZ'

Ar-Ge firması sahibi Faruk Durukan, "Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen, 'Artemisia Annua' dediğimiz sıtmada kullanılan, daha önce de çeşitli virüsler üzerinde çalışma yapılmış olan bir bitki. Biz bunları şu an Kaz Dağları Bilim Köyü'nde dikerek, adaptasyon çalışmasına başlıyoruz. Çalışmamızın bundan sonraki kısmında bitkilerin etken maddelerine bakarak, ilaç çalışmalarına devam edeceğiz. Bölgemiz, ülkemiz ve dünyamız için hayırlı olsun" diye konuştu.

'YÖRE HALKINA EK GELİR'

Artemisia Annua'nın antiviral etkilerine dikkat çeken eczacı Filiz Özler ise, "Kaz Dağları Bilim ve Sağlıklı Yaşam Köyü'nde, Artemisia Annua isimli bitkinin Kaz Dağları'ndaki adaptasyon çalışmasını başlattık. Bu bitkinin antiviral aktivitesi çok yüksek. Yani virüsler üzerinde çok etkili. Bundan elde edilen ekstrenin sağlıkta çok büyük etkileri olacağını düşünmekteyim. Ben burada gönüllü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda bu bitkinin tarımıyla yöre halkına da gelir sağlanmış olacak. Umarım çalışmalar yararlı olur" dedi.

'SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ'

Projenin turizm kısmında çalışmalara gönüllü olarak katkı veren Doğa Fidan da, bölgedeki tıbbi bitki üretiminin artırılmasıyla, Kaz Dağları'ndaki sağlık turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Kaz Dağları'nın dünyada sayılı ekosistemler arasında bulunduğunu belirten Fidan, şöyle konuştu:

"Deniz turizminin yanında burada en önemli nokta Kaz Dağları'na hiçbir zarar verilmeden turizme kazandırabilmek. Ülkemizde yeni gelişmekte olan ekoturizm ve sağlık turizmine bu çalışmanın büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Projede gönüllü olarak yer alıyorum. Amacımız hem bilime hem de yöre halkına ve ilerleyen günlerde de virüsten kurtulmamızın ardından turizme katkı sağlamak."

BALIKESİR Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için 'sokağa çıkma yasağı' önerisi! Son kararı Erdoğan verecek Haber
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu Haber
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz? Haber
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu Haber
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Haber
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Bakan Soylu'dan, 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Bakan Soylu'dan, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
Bir bölgemizi işaret eden deprem uzmanı uyardı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan 'önlem yorgunluğu' uyarısı geldi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan "önlem yorgunluğu" uyarısı geldi
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak
Altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
'Maske zorunluluğundan haberim yok' diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına 'Sezar Yasası' yaptırımı
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Paris'te insanlık ayıbı! 'Astımım var' diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Berat Albayrak Abdülhamit Gül Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Seda Sayan Cem Yılmaz Emre Kınay
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Bursa Karar Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: BALIKESİR Koronavirüs ilacı Kaz Dağları'nda yetişecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 12:12:10. #1.14#
title