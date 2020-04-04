Balıkesir-İzmir sınırında geçişler sınırlandırıldı
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Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir, Zonguldak, İzmir, Güncel

Balıkesir-İzmir sınırında geçişler sınırlandırıldı

Balıkesir-İzmir sınırında geçişler sınırlandırıldı.

04.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:52
Balıkesir-İzmir sınırında geçişler sınırlandırıldı

Balıkesir-İzmir sınırında geçişler sınırlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında 30 büyük şehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak'ta belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışları bu gece saat 24.00 itibarıyla Balıkesir-İzmir sınırında hayata geçirildi. Balıkesir ile İzmir arasındaki sınırı belirleyen Madra Çayı üzerindeki aynı adı taşıyan köprünün her iki yanında görev alan jandarma ve polis memurlarından oluşan trafik ekipleri İzmir istikametinden gelen, Balıkesir'den giden araçların geçişlerine izin vermedi. Ancak gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakilleri yapan kamyonlarla, İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen sektörlerin lojistik araçlarının geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların geçişlerine müsaade edildiği kontrollerde özel binek otomobillerle gün içinde İzmir'de olup, Balıkesir merkez ve ilçelerinde ikamet edenlerin ise ateş ölçerlerle sağlık kontrolleri yapılarak geçişlerine izin verildiği gözlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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