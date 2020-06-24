Balıkesir'in yeni dinlence alanı 'İkizcetepeler'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balıkesir'in yeni dinlence alanı 'İkizcetepeler'

Balıkesir'in yeni dinlence alanı 'İkizcetepeler' -İkizcetepeler'e de mutlaka uğrayın Balıkesir'de vatandaşların nefes alabileceği alanları artırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi; Değirmen Boğazındaki iyileştirme çalışmalarının ardından İkizcetepeler Mesire Alanı'nda da kolları sıvadı.

24.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:58

Balıkesir'in yeni dinlence alanı 'İkizcetepeler'

-İkizcetepeler'e de mutlaka uğrayın

BALIKESİR - Balıkesir'de vatandaşların nefes alabileceği alanları artırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi; Değirmen Boğazındaki iyileştirme çalışmalarının ardından İkizcetepeler Mesire Alanı'nda da kolları sıvadı. Alandaki 48 olan piknik masası sayısını 120'ye çıkardıklarını belirten Başkan Yılmaz "Yeşil alanlarda, tabiatını bozmadan doğal dokunuşlar yapma gayretiyle çalışıyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; şehir merkezine yakın, vatandaşların nefes alabileceği, yeşille, doğayla iç içe vakit geçireceği alanlarda yenileme çalışmalarına devam ediyor. Değirmen Boğazı Tabiat Parkı'nda yapılan çalışmaların ardından şehrin diğer ucundaki İkiztepeler Mesire ve Piknik Alanınında da çalışmalar başlatan Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Değirmen Boğazında olduğu gibi doğal dokusuna uygun bir şekilde yeniden düzenliyor.

Her detay düşünüldü

Ana giriş kapısından tuvaletlerin yer aldığı göbeğe kadar yolda vatandaşların daha rahat ulaşım sağlayabilmesi için düzenlemeler yapan Büyükşehir Belediyesi, alandaki 48 olan piknik masası sayısını 120'ye çıkararak daha çok insanın faydalanması sağlayacak. Eski piknik masalarının zımpara ve boya işlemlerini sürdüren ekipler, kırık olan barbeküleri de onardı. Kadın ve erkek tuvaletleri tadilattan geçirildiği İkizcetepeler'e gelen vatandaşların ibadetlerini de rahat bir şekilde yapabilmeleri için alana mescit yapılıyor. Çalışmalar kapsamında mevcut kum zeminli çocuk oyun grubunun zemini kauçuk parkeye dönüştüren ekipler, çocuklara daha sağlıklı bir oyun alanı oluşturdu.

Ağaçların bakımını yapıp yabancı otları da temizleyen ekipler ayrıca vatandaşların kaybolmasının önüne geçmek için konum belirten yön tabelaları yerleştirdi. Piknik alanı çevresindeki deforme olmuş tel örgülerin yenilenmesi ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilmesiyle bölge daha güvenli hale getirildi. Ayrıca mesire alanında bakım ve onarım işlemleri rutin hale getirilecek.

Vatandaşlar kaliteli ve konforlu zaman geçirebilecekler

Balıkesirlilerin aileleriyle birlikte kaliteli ve konforlu bir şekilde piknik yapıp vakit geçirebilecekleri alanları koruyarak potansiyeli olan alanlarda bu kapsamda çalışmalar yürüteceklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Şehrin bir ucundaki Değirmen Boğazı Tabiat Parkı'ndaki düzenleme çalışmalarının ardından diğer ucundaki İkizcetepeler Mesire ve Piknik Alanında iyileştirme çalışmalarımızı başlattık. Yeşil alanlarda tabiatını bozmadan, doğal dokunuşlar yapma gayretiyle çalışıyoruz. Buradaki iyileştirme çalışmalarımızda sona yaklaştık. Bölgeyi vatandaşlarımızın kaliteli, konforlu ve güvenli zaman geçirecekleri bir yer haline getiriyoruz" diye konuştu.

Balıkesir'in yeni dinlence alanı 'İkizcetepeler'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı Haber
Alişan, çocuğu ve eşinin de olduğu araçla takla attı
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi Haber
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Haber
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş Haber
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
Camiler 100 gün sonra tekrar toplu ibadete açıldı
Camiler 100 gün sonra tekrar toplu ibadete açıldı
Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Berat Albayrak Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Yöş Hülya Avşar Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Yılmaz Vural Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Balıkesir'in yeni dinlence alanı 'İkizcetepeler' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 16:19:02. #1.14#
title