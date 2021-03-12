Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde leylek yuvalarında bahar temizliği yapıldı
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde leylek yuvalarında bahar temizliği yapıldı

12.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:39
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde leylek yuvalarında bahar temizliği yapıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki leylek yuvaları belediye ekiplerince temizlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki leylek yuvaları belediye ekiplerince temizlendi.

Bir önceki göç sırasında leyleklerin taşıdığı çeşitli malzemelerin yuvalardan temizlenmesi için başlatılan çalışmalara Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da katıldı.

Yavaş, beraberindekilerle belediye binasının çatısındaki bir leyleğin yuvasındaki atık malzemeleri topladı.

Başkan Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 20'ye yakın leylek yuvası olduğunu söyledi.

Yuvadaki iplerin leyleklerin hayatı için tehlikeli olabileceğini belirten Yavaş, "Havalar ısınınca 'misafirimiz gelecek' diye Prof. Dr. Mehmet Sıkı hocamla belediye binasının üzerindeki yuvayı temizledik. Yine misafirimiz gelsin ve ev sahipliğimizde burada güzel bir yaz geçirsin arzusundayız." diye konuştu.

Emekli öğretim üyesi Sıkı da uzun yıllardan beri Sındırgı'da leylekleri koruma çalışmaları sürdürdüklerini dile getirerek, "Tarlalara, yakın civarlara atılan balya ipleri, naylon poşetler, anaç leylekler tarafından, malzeme olarak yuvaya getirilmekte. Bu malzemeler, leylek yavruları yumurtadan çıktıktan sonra ayaklarına, kanatlarına, hatta bir şekilde boyunlarına bile dolanarak, leylek yavrularının ölmesine neden oluyor. Biz de leyleklerin uzun yıllar daha Sındırgı'da ikamet edebilmesi için bu temizliği yaptık." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın

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