BALIKESİR - Dursunbey ilçesinde kar yağışı etkili oldu
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BALIKESİR - Dursunbey ilçesinde kar yağışı etkili oldu

19.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:51

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yaklaşık 10 santimetre kalınlığa ulaşan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri çalışma başlattı.

İlçede pazar tezgahı kuracak olan esnafının yağış sebebiyle zorluk yaşadığı görüldü.

BALIKESİR - Dursunbey ilçesinde kar yağışı etkili oldu
BALIKESİR - Dursunbey ilçesinde kar yağışı etkili oldu
BALIKESİR - Dursunbey ilçesinde kar yağışı etkili oldu
BALIKESİR - Dursunbey ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Atam

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