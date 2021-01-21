Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
21.01.2021 20:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 20:50
Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki bir mahalle için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantina kararı verildi.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki bir mahalle için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantina kararı verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Hacıömerderesi Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.
Bölgede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallede karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak