Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki bir mahalle için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantina kararı verildi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki bir mahalle için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantina kararı verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hacıömerderesi Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Bölgede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallede karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak