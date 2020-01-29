Balıkesir haritası! Balıkesir nerede? Balıkesir siyasi haritası ve Balıkesir fiziki haritası
Balıkesir'in konumunu ve yüzey şekillerin, öğrenmek isteyenler Balıkesir siyasi haritasına ve Balıkesir fiziki haritasına bakıyor. Balıkesir haritasından Balıkesir'in konumunu ve coğrafi özelliklerine bakanlar, ulaşım ve doğal özellikleri gibi farklı konularda bilgiler ediniyor.
29.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 29.01.2020 13:55
Balıkesir'in doğal yapısı ve coğrafi konumu hakkında bilgi edinmek isteyenler Balıkesir siyasi haritası ve Balıkesir fiziki haritasını inceleyerek bilgi alıyor. İşte Balıkesir haritası!
BALIKESİR HARİTASI
BALIKESİR SİYASİ HARİTASI
BALIKESİR FİZİKİ HARİTASI
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