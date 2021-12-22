MALATYA HEKİMHAN KARADERE GÖLETİ VE SULAMASI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

MALATYA (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Malatya iline yaptığı yatırımlarla ilimizin bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Malatya ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Malatya Hekimhan Karadere Göleti İnşaatı ile Karadere Göleti Sulaması İnşaatı çalışmaları devam ediyor. Projenin bitirilmesi ile birlikte toplamda 3 bin 630 dekar tarım alanının cazibeli borulu basınçlı sulama şebekesi ile sulanması temin edilecektir. Hekimhan Karadere Göleti temelden 38, 5 metre yükseklikte kil çekirdekli homojen dolgu tipinde olup, 1, 95 milyon m³ su depolayarak 3 bin 630 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Karadere sulaması, milli ekonomiye yılda 4, 6 Milyon Lira katkı temin edecek ve ayrıca 1. 089 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır.

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