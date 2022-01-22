Son dakika gelen haberlere göre Balıkesir'in Dursunbey ilçesi merkez üssü olmak üzere 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'in Dursunbey ilçesi merkez üssü olmak üzere 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'da ve çevre illerde de hissedildi. AFAD ise depremin şiddetini 4,7 olarak açıkladı. Peki, Balıkesir depremi hasar oldu mu? Depremde ölen veya yaralanan var mı? 22 Ocak depremde olumsuz bir durum yaşandı mı? Vefat eden oldu mu? İşte bilgiler...

Balıkesir depremi hasar oldu mu? Depremde vefat eden veya yaralanan oldu mu? 22 Ocak Depremde olumsuz bir durum yaşandı mı? Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 22:31'de gerçekleşen sarsıntı, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Balıkesir depremi hasar oldu mu? Depremde ölen veya yaralanan var mı? 22 Ocak depremde olumsuz bir durum yaşandı mı? Vefat eden oldu mu?

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU? (22 OCAK CUMARTESİ 2022)

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi merkez üssü olmak üzere 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'da ve çevre illerde de hissedildi. AFAD ise depremin şiddetini 4,7 olarak açıkladı. Deprem sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

Balıkesir'in Ayvacık-Dursunbey merkez üssü olmak üzere 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 22:31'de gerçekleşen sarsıntı, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

BALIKESİR DEPREMİNDE OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANDI MI? VEFAT EDEN VEYA YARALALAN OLDU MU?

Deprem sonrası AFAD'dan yapılan ikinci açıklamada, " Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz. " denildi.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Depremin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU: OLUMSUZ DURUM BULUNMUYOR

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendilerine intikal eden bir olumsuzluk olmadığını duyurdu.

Bakan açıklamasında, "Balıkesir Dursunbey'de, 22.31'de gerçekleşen 4,7 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Balıkesirimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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