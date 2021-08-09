Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi
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Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verildi.

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verildi.

Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndaki kazada yaşamını yitiren anne Sevim Kızılırmak (52), çocukları Melissa Kızılırmak (21) ve Ozan Ahmet Kızılırmak'ın (17) cenazeleri, yakınları tarafından Körfez Mezarlık Morgundan alınarak Esentepe Camisi'ne getirildi.

Kazayı duyarak Fransa'dan Türkiye'ye gelen baba Selahattin Kızılırmak ve oğlu Mikail Kızılırmak, burada taziyeleri kabul etti.

Anne ve çocuklarının cenazesi, kılınan namazın ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kızılırmak ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Ailenin yaz tatilini geçirmek için geçen hafta Türkiye'ye geldikleri, Melissa ve Ozan Ahmet Kızılırmak'ın Fransa'da üniversitede öğrenim gördükleri öğrenildi.

Melissa Kızılırmak'ın Arap uyruklu kız arkadaşının da tatil için Türkiye'ye geldiği ve kazada yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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