Balıkesir'deki polise mukavemet sanıkları yeniden hakim karşısında

25.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:20

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir parkta kavga ettikten sonra hastaneye gelerek polise mukavemette bulunan iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Balıkesir 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, "yağma ve gasp" suçundan tutuklu sanıklar Nihat Yıldız ve Burak Baştürk ile hastane polisi Aydın Bulut katıldı.

Savunmasında, tedavi olmak için hastaneye gittiğini belirten Baştürk, yaşananlar nedeniyle Bulut'tan özür dileyip beraat talebinde bulundu.

Yıldız ise polise küfretmediğini söyleyerek, "Gazetelere çıkan yalan haberlerden dolayı biz de mağduruz. Ceza verilecek olursa da paraya çevrilmesini talep ediyorum." dedi.

Olayı anlatan Aydın Bulut, iki sanığı polis noktasına götürmek isterken Yıldız'ın kendisine "Bana karışamazsınız. 52 dosyam var, 53 olsa ne olur?" dediğini dile getirdi.

Bulut, sanıkların aşırı alkolün de etkisiyle kendisine ve mesai arkadaşlarına görevlerini yaptırmamak için direndiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Hastaneye kavgadan dolayı değil de yere düştükleri için geldiklerini söylediler. Bize fiziki olarak saldırı ve darpta bulunmadılar. Mağdur gencin babası da hastanedeki durumu videoya çekerek sosyal medyaya atmış. Şahsıma yönelik sosyal medyadan hakaretler aldım. Onlardan da şikayetçi oldum."

İfadelerin alınmasının ardından hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen mahkemenin hakimi, olay yerindeki güvenlik görevlilerinin de tanık olarak dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, 24 Eylül 2019'da Plevne Mahallesi Korsan Parkı mevkisinde kavgaya karıştıktan sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine gitmişti.

Parkta, Atakan Dayan adlı genci darbettikleri öne sürülen bu kişilerin hastanede polislere mukavemette bulunmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündeme gelmişti.

Kavgayla ilgili gözaltına alınan Yıldız ve Baştürk tutuklanmış, haklarında gaspın yanı sıra polise mukavemetten ayrı dava açılmıştı.

Yıldız ve Baştürk ile diğer sanık Muhammet Akçakoyun'un "yağma ve gasp" suçundan yargılandıkları davanın ilk duruşması 14 Ocak'ta yapılmıştı.

Kaynak: AA