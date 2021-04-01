Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Süleyman Budak idaresindeki 10 ACJ 997 plakalı otomobil, Altınoluk Mahallesi Edremit-Çanakkale E-87 kara yolu Antandros Antik Kenti mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Mehmet Yener yönetimindeki 10 FD 217 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Yener idaresindeki otomobil, çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek Süleyman Şentürk'ün kullandığı 10 H 2201 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

10 FD 217 plakalı otomobilde bulunan Azim Temiz (69), kaza yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki sürücü Yener, Kevser Temiz ve Fatma Yener ile kamyon sürücüsü Şentürk yaralandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ve Altınoluk müfreze ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Mehmet ve Fatma Yener ile Kevser Temiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik