Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı
Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.
10.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:18
Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.
Aydın'dan İstanbul'a giden Osman Solmaz'ın kullandığı Pamukkale firmasına ait 61 S 1538 plakalı yolcu otobüsü, Balıkesir-Bursa Otoyolu'nun Yeniköy mevkisinde devrildi.
Yaklaşık 130 metre sürüklenen otobüsteki 33 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alındı.
Kaynak: AA