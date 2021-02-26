Balıkesir'de yaralı bulunan tilki tedavi altına alındı
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Balıkesir'de yaralı bulunan tilki tedavi altına alındı

26.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:26
Balıkesir'de yaralı bulunan tilki tedavi altına alındı

Bigadiç'te otomobilin çarpması sonucu yaralanan tilki, zabıta ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine tedavi altına alındı.

Bigadiç'te otomobilin çarpması sonucu yaralanan tilki, zabıta ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine tedavi altına alındı.

Kayalıdere Mahallesi yol ayrımında bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan tilkiyi gören vatandaşlar, durumu Bigadiç Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden zabıta ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, tilkiye ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı tilki, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğüne haber verilmesinin ardından Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine teslim edildi.

Tilkinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bigadiç Belediyesi Zabıta Müdürü Muhlis Boy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim için tüm canlılar çok değerlidir. Sokak hayvanları da özel bir öneme sahiptir. Sokağa uzanan sevgi elimizle 365 gün 24 saat can dostlarımızın yanındayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

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