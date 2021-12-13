Balıkesir'de trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü - Haberler
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Balıkesir'de trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü

Balıkesir'de trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü
AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, araç sürücüsü arkadaşı hayatını kaybetti.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, araç sürücüsü arkadaşı hayatını kaybetti.

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi.

Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.

Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir'de trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü

Balıkesir'de trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü

Balıkesir'de trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü

Balıkesir'de trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü

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AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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