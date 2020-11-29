Tarla sürerken traktörden düşen sürücü, hayatını kaybetti
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Tarla sürerken traktörden düşen sürücü, hayatını kaybetti

29.11.2020 17:13 | Son Güncelleme: 29.11.2020 18:26

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarla sürerken kalp krizi geçirdiği tahmin edilen sürücü, traktörden düşerek yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde 78 yaşındaki Tahsin Şahin, Mahkeme Mahallesi'nde traktörüyle tarla sürerken sulama kanalını aşarak yan tarlaya geçti. Bu sırada traktörden düşen Şahin, olay yerinde öldü.

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SÜRÜCÜNÜN KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Şahin'in cenazesi, otopsi için Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Tarla sürerken traktörden düşen sürücü, hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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