Balıkesir'de su kuyusuna düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, evinin bahçesindeki kuyuya düşen kişi yaralandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, evinin bahçesindeki kuyuya düşen kişi yaralandı.
Cunda Adası Namık Kemal Mahallesi'nde yaşayan İ.K, henüz belirlenemeyen nedenle evinin bahçesindeki su kuyusuna düştü.
Yakınlarının bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kuyudan çıkartılan kişi, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın