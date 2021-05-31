Balıkesir'de su kuyusuna düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Balıkesir'de su kuyusuna düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir'de su kuyusuna düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, evinin bahçesindeki kuyuya düşen kişi yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, evinin bahçesindeki kuyuya düşen kişi yaralandı.

Cunda Adası Namık Kemal Mahallesi'nde yaşayan İ.K, henüz belirlenemeyen nedenle evinin bahçesindeki su kuyusuna düştü.

Yakınlarının bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kuyudan çıkartılan kişi, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balıkesir'de su kuyusuna düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Balıkesir'de su kuyusuna düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Balıkesir'de su kuyusuna düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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