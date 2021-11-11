Balıkesir'de şehit olan polis Güngör'ün naaşı Erzurum'a getirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de kovaladığı şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör'ün naaşı, memleketi Erzurum'a getirildi.

Havran ilçesinde ihbar üzerine ekiplerle bir aracı takip eden, şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesinde şehit düşen Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğinde görevli polis memuru Güngör (30) için Erzurum Hava Meydan Komutanlığında tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Türk Hava Kuvvetleri uçağından polis tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşınarak katafalka konuldu. Kızı Almila ile aynı uçakta kente gelen Güngör'ün eşi Merve Zarife, sarılarak kucağında taşıdığı eşinin fotoğrafı ile törende yer aldı.

Güngör'ün öz geçmişinin okunduğu programda, İl Müftüsü Şahin Yıldırım dua etti. Cenaze aracına konulan Güngör'ün naaşı, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve il protokolü katıldı.

Programda şehidin babası Muktedir, annesi Dilek, kardeşleri Çağlar ile Fatma Aybuke, eşi Merve Zarife ve kızı Almila'yı ekipler teselli etti.

Güngör'ün naaşı, Narmanlı Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Asri Mezarlık içerisindeki Polis Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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