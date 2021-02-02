Balıkesir'de sahte parayla alışveriş yapmaya çalışan şüpheli yakalandı
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Balıkesir'de sahte parayla alışveriş yapmaya çalışan şüpheli yakalandı

02.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:52
Balıkesir'de sahte parayla alışveriş yapmaya çalışan şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahte dolarla alışveriş yapmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahte dolarla alışveriş yapmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu A.L, ilçeye bağlı kırsal Sahilyenice Mahallesi'nde üretici N.L'den 6 bin adet ceviz fidanını 8 bin 500 dolar karşılığında satın alma konusunda anlaştı.

A.L, yanında bulunan dolar ile ödeme yapınca, paraların sahte olmasından şüphelenen üretici jandarma ekiplerine haber verdi.

Jandarma tarafından yapılan incelemede A.L, sahte olduğu belirlenen 10 bin 250 Amerikan doları ile yakalandı.

Sahte paralara el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse

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