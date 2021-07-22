Balıkesir'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı
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Balıkesir'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Balıkesir'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Turfullar Mahallesi'nde annesi ve ablalarıyla dedesinin evine bayramlaşmaya gitmek için yürüyen Reyyan Bozdağ (8), bir köpeğin saldırısına uğradı.

Pitbull cinsi köpek tarafından ısırılması sonucu sırtında, kollarında yaralar oluşan, sol kulağında yarık oluşan çocuk, yakınlarının müdahalesiyle kurtarıldı.

Bigadiç Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edilen kızın kulağına dikiş atıldı.

Baba Mehmet Bozdağ, AA muhabirine, olay sırasında kendisinin tarlada hayvan otlattığını söyledi.

Köpek saldırısından, büyük kızının yanına gelip anlatmasıyla haberdar olduğunu belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Hızlıca mahalleye geldim. Damadım Reyyan'ı hastaneye götürmüş. Köpek kızımı yere devirmiş, sırtından ısırmış, ayırmışlar. İkinci kez tekrar saldırmış, damadım olmasaymış boğazını tutacakmış. Damadım köpeği ayırmak için tekme atmış ama hayvan yine de kızımın kulağını koparmış, bayağı bir yırtmış. Ben bu tür şeylerin cezasız kalmasını istemiyorum. Başka çocukların da canı yanmasın. Bir evladın nasıl yetiştiğini herkes biliyor. Evladım bu şekilde olunca aklım çıktı, o an ben orada olsaydım ne olurdu bilemem. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın. Bu durumdan bütün mahallemiz şikayetçi. Bayram kalabalığı olmasaydı belki kızım kurtarılmayacaktı. Allah'ım onu bize bağışladı."

Reyyan Bozdağ ise tedavisine başlanmasıyla kendisini daha iyi hissettiğini ifade ederek, "Biz sokaklarda özgürce oynamak istiyoruz, pitbull köpeği görmek istemiyoruz." dedi.

Olayın ardından çocuğun ailesinin şikayeti üzerine köpeğin sahibi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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