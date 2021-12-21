Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kerim Şengören (52) idaresindeki 17 RS 024 plakalı otomobil, Bursa- Çanakkale kara yolunun Çifteçeşmeler mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle devrildi.

Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan sürücü Kerim Şengören'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şengören'in kızı Eda Nur Şengören ise yaralandı.

Kerim Şengören'in cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi, kızı da aynı hastanede tedavi altına alındı.

Eda Nur Şengören'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Rıdvan Tandoğan - Son Dakika Haberleri

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