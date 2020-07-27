Balıkesir'de otomobilin çarptığı çocuk öldü Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

N.E. yönetimindeki 10 N 0573 plakalı otomobil, Altınkum Mahallesi Sahil Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Egehan Çınar Can'a (8) çarptı.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Can, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobili bırakıp kaçan şüpheli N.E, Çatıkent Sitesi civarında gözaltına alındı.

Sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA