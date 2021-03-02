Balıkesir'de OSB'lerin yeni gelişme alanlarına yatırım yapan firmalara arsa tahsisi yapıldı

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yeni genişleme alanlarına yatırım yapacak olan firmalar ile arsa tahsis sözleşmesi imza töreni yapıldı.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yeni genişleme alanlarına yatırım yapacak olan firmalar ile arsa tahsis sözleşmesi imza töreni yapıldı.

Balıkesir Sanayi Odası Rona Yırcalı Toplantı Salonu'nda pandemi tedbirleri kapsamında yapılan imza törenine, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Okran, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ve yeni genişleme alanına yatırım yapacak 3 firmanın yetkilileri katıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı konuşmada, her zaman sanayicinin yanında olduklarını söyledi.

Şıldak, Balıkesir'in konumu dolayısıyla yakın gelecekte daha da güçleneceğini ifade ederek özetle şunları dile getirdi:

"Sanayi Balıkesir'de güçlenen sektör. Bende inanıyorum ki buradaki yapılanma genişleme süreçleri alt yapısı organize sanayimizin lokasyonu, Balıkesir'in kazandığı önem. Ülkemizin batı bölgesinde ulaşım alanlarına yakın olmasından dolayı buranın çok daha genişleyen güçlenen yapıyla sanayicimizin hizmetinde olacağına inanıyorum. Balıkesir OSB bir çok başarılı süreç içinde böylesine bir birleşmenin gerçekleşmesi de gerçekten olumlu şartların güçlenmesine fırsat oluşturuyor."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yerel yönetimler olarak yatırımcıların önünü açmak için çalıştıklarını belirtti.

Yatırım yapacak firmalara vergi mükellefiyetlerini Balıkesir'e taşımları çağrısında bulunan Yılmaz, "Balıkesir birlikte olmanın beraber olmanın gücünü Türkiye'deki 15'nci büyük sanayi alt yapısını işletmesini kurmuş oluyor. İnşallah 2024 geldiğinde bu OSB'nin daha üst çıtalara çıktığını 40 bin kişin çalıştığını Balıkesir'imize değer üstüne değer katmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Balıkesir OSB çatısı altında birleşerek görev süresini tamamlayan Balıkesir 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri Metin Gültepe, Ahmet Uçar, Gürsel Ötegengil, Ergin Birgül, Tuncer Dökücüoğlu ve Akın Ünal'a teşekkür plaketleri takdim edildi.

Törenin son bölümünde ise Balıkesir OSB'nin yeni genişleme alanlarına yatırım yapan Döşemeler Otomotiv Sahibi Tahsin Döşemen, BEKSAN grup adına Abdullah Bekki ve Akçalı Boya sahibi Akın Akçalı ile arsa tahsis sözleşmesi yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak