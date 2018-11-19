Balıkesir'de Mevlit Kandili'nde Camiler Doldu Taştı

Balıkesir'de Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Balıkesir'de vatandaşlar Hz. Muhammed'in doğumunun 1445'inci yıl dönümünü kutlamak için başta tarihi Zağnos Paşa olmak üzere tüm camilere akın etti. Zağnos Paşa Caminde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlidi Şerif okundu. İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın Mevlit Kandili'nin önemine değinerek bir vaaz verdi. Camiye gelen vatandaşlara Balıkesir Üniversitesi Türk Kızılay'ı Topluluğu Öğrencileri lokum dağıtarak gül suyu ikramında bulundu. - BALIKESİR