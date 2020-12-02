Balıkesir'de mesai saatleri düzenlendi
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Balıkesir'de mesai saatleri düzenlendi

02.12.2020 00:40 | Son Güncelleme: 02.12.2020 00:44
Balıkesir'de mesai saatleri düzenlendi

Balıkesir'de kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma saatleri korona virüsle mücadele kapsamında düzenlendi.

Balıkesir'de kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma saatleri korona virüsle mücadele kapsamında düzenlendi.

Balıkesir'de kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma saatleri korona virüsle mücadele kapsamında düzenlendi. Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 30.11.2020 tarihli ve 46676 sayılı yazısı ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu ilgi (b)'de kayıtlı Genelgesinin 1'inci maddesi doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100'üncü maddesi gereğince, ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma saatleri, 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren sabah 10.00 - 12.30, öğle 13.30 - 16.00 olarak uygulanacaktır. Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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