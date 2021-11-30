Balıkesir'de kuvvetli rüzgar; dalgalar 5 metreyi aştı, tekneler zarar gördü

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Erdek ilçesinde kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Boyu 5 metreye ulaşan dalgalar, balıkçı motorları ile teknelere zarar verdi.

Erdek ilçesinde dün etkili olan kuvvetli rüzgar, bugün de sürdü. Saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgar, barınaktaki birçok balıkçı ve sürat teknesine zarar verdi. Bölgeye çağrılan vinç operatörlerinin yardımıyla tekneler karaya çıkartıldı. Boyu 5 metreye ulaşan dalgalar, Erdek sahilindeki bazı iş yerleri ile binalara da zarar verdi. Rüzgar, bugün de deniz ulaşımını etkiledi. Rüzgar nedeniyle Erdek'ten Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarına karşılıklı olarak yapılması planlanan arabalı vapur seferleri iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle gece boyunca belediye yapılan anonslarda, "Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, fırtınanın bu gece ve yarın Balıkesir il genelinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Belirtilen olumsuz hava şartlarının yol açabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba, baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi istenmeyen durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.