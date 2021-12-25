ÇANAKKALE (İHA) - Balıkesir'de kent sis altında kaldı

BALIKESİR - Çanakkale tarafından gelen sisli hava Balıkesir'in üstünden geçerek şehri kapladı.

Çanakkale tarafından gelen sisli hava bir süre Balıkesir'in üstünde kalarak Manisa'ya doğru dağıldı. Şehirde kısa sürede sis gökyüzününü bembeyaz yaparken şehre yakın dağlarda oluşan eşsiz görüntü ise kartpostallık görsel oluşturdu. Gün batımında oluşan sis, güneşi de etkisine alarak şehirden uzaklaştı. Drone ile görüntülenen sis, gün batımı ve şehride oluşan güzel görüntüleri'de beraberinde getirdi.