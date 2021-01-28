Son dakika! BALIKESİR - İşçi servisi yapan minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 10 yaralı
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Son dakika! BALIKESİR - İşçi servisi yapan minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

28.01.2021 23:23 | Son Güncelleme: 28.01.2021 23:37

Son dakika haberi... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, işçi servisi yapan minibüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, işçi servisi yapan minibüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tavukhanelerden fabrikalara götürülmek üzere tavuk yüklemesi yapan işçileri taşıyan 10 AEM 464 plakalı minibüs, Bandırma- Çanakkale karayolu Hıdır Mahallesi kavşağı mevkisinde bir tıra arkadan çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika! BALIKESİR - İşçi servisi yapan minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 10 yaralı
Son dakika! BALIKESİR - İşçi servisi yapan minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 10 yaralı
Son dakika! BALIKESİR - İşçi servisi yapan minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 10 yaralı
Son dakika! BALIKESİR - İşçi servisi yapan minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse

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