Balıkesir'de ilçesinde bazı binalar karantinaya alındı
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Balıkesir'de ilçesinde bazı binalar karantinaya alındı

30.11.2020 15:51 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:54
Balıkesir'de ilçesinde bazı binalar karantinaya alındı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hane bazında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hane bazında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan toplantı sonunda alınan kararla ilgili yapılan açıklamada, Ağacık Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu duyurulan açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla bazı konutlarda karantina kararı alındığı kaydedildi.

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Açıklamada, 14 günlük karantina sürecinde mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Atam

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