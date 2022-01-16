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Balıkesir'de göle balık avına çıkan şahıstan haber alınamıyor

Balıkesir'de göle balık avına çıkan şahıstan haber alınamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de balık tutmak için Manyas Gölü'ne açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçı için arama çalışması başlatıldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de balık tutmak için Manyas Gölü'ne açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçı için arama çalışması başlatıldı.

Manyas'ın kırsal Akçaova Mahallesi'nde yaşayan ve balıkçılıkla geçimini sağlayan 61 yaşındaki Osman Arı, otomobiliyle sabah saatlerinde kayığının demir attığı kırsal Hamamlı Mahallesi'ne giderek kayığı ile göle açıldı. Arı'nın geç saatlere kadar geri dönmemesi üzerine eşi oğlunu arayarak, babasının eve gelmediğini söyledi. Arı'nın yakınları, akşam saat 18.00'a kadar kendisinden haber alamadıklarını ve eve gelmediğini söyleyerek jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdiler. Jandarma ve AFAD ekipleri ile balıkçının arkadaşları, yaptıkları aramalarda Arı'nın kayığını gölde kamışların arasında buldu. Arı'ya ulaşılamazken, havanın kararması nedeniyle balıkçı Osman Arı'yı arama çalışmalarına sabah başlanacağı öğrenildi. - BALIKESİR

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Balıkesir'de balık tutmak için Manyas Gölü'ne açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçı için arama çalışması başlatıldı.

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