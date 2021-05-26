Balıkesir'de gasbedilen engelli kadın tepkisini işaret diliyle aktardı Açıklaması
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Balıkesir'de gasbedilen engelli kadın tepkisini işaret diliyle aktardı Açıklaması

Balıkesir'de gasbedilen engelli kadın tepkisini işaret diliyle aktardı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir'de 24 Mayıs'ta iki kişinin saldırısına uğrayarak gasbedilen 68 yaşındaki engelli Münire Şengül, Yalova'da yakalanarak tutuklanan zanlılara işaret diliyle tepki gösterdi.

Balıkesir'de 24 Mayıs'ta iki kişinin saldırısına uğrayarak gasbedilen 68 yaşındaki engelli Münire Şengül, Yalova'da yakalanarak tutuklanan zanlılara işaret diliyle tepki gösterdi.

Bandırma ilçesinde evine giren F.E. (19) ve A.T (20) tarafından boğazına ip geçirilerek bileğindeki 2 altın bileziği gasbedilen Şengül, AA muhabirine, işaret diliyle ve kızı Fatma Eren aracılığıyla açıklama yaptı.

Olayın şokunu halen atlatamadığını belirten Şengül, "Ben duymuyorum, konuşamıyorum, Allah'tan da mı korkmadılar ? Her yerim acıyor, ağrıyor." dedi.

Zanlıların yakalanarak tutuklanmasının acısını bir nebze olsun dindirdiğini aktaran Şengül, "Onların ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Şengül'ün kızı Fatma Eren de ağaca tırmanarak balkon camından içeri giren iki kişinin ilk önce yatak odasında arama yaptığını belirterek, "O esnada yatağını yorganını almak için annem giriyor. Lambayı açtığında ikisi birden saldırıyor. Başörtüsünü yüzüne kapatarak yere yatırıyorlar. Boğmaya çalışıyorlar. O esnada diğeri eline tornavida alarak bileziği çıkartmaya çalışıyor. Bileziği çıkarttıktan sonra kalın bir ipi boynuna geçiriyorlar. Annem elini araya koyduğu için boğamıyorlar. Can havliyle annem onları ittirdiğinde kaçıp gidiyorlar." dedi.

Olay

Bandırma'da girdikleri evde engelli ve yaşlı kadını darp ederek kolundaki bilezikleri gasp ettiği ileri sürülen iki kişi Yalova'da yakalanmış ve sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Balıkesir'de gasbedilen engelli kadın tepkisini işaret diliyle aktardı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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