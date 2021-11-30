BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de fırtına temizliği

BALIKESİR - Balıkesir'de dün gece etkisini göstererek ağaçları yıkan, durakları yerinden söken lodos fırtınası sonrasında sabah temizlik görevlilerinin mesaisi vardı.

Balıkesir'de dün gece zaman zaman hızı 100 km'ye dayanan lodos fırtınası sonrası maddi hasar oluştu. Ağaçların ve bacaların yıkıldığı gecede, bir otobüs durağı da yerle bir oldu. Gece boyu mesai yapan belediyelerin temizlik personelleri görevlerine sabah ilk saatlerde de devam etti. Balıkesir Valilik binası yanında uzun yıllara meydan okuyan akasya ağacının yıkılması sonrasında ağaç gövdeleri ve dallar yolun kenarına çekildikten sonra temizleme işlemi yapıldı. Kamyona yüklenen ağaç kalıntıları sonrasında kaldırımlar ve yollar normal seyrine döndü.