Balıkesir'de fener alayı
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Balıkesir'de fener alayı

Balıkesir'de fener alayı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle düzenlenen Fener Alayı vatandaşlar tarafından yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Balıkesir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle düzenlenen Fener Alayı vatandaşlar tarafından yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının ortak olarak düzenlediği fener alayı Balıkesir'de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Gar meydanında başlayan fener alayı ilk olarak Milli Kuvvetler Caddesi, Anafartalar Caddesi, Kızılay Caddesi ve son olarak da Stadyum caddesinden geçilerek Atatürk Anıtı'nda yürüyüş son buldu. Daha sonrasında fener alayı Atatürk Anıtı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla sonlandırıldı. Düzenlenen organizasyonda vatandaşlar tek bir ağızdan marşlar söyledi. - BALIKESİR

Balıkesir'de fener alayı
Balıkesir'de fener alayı
Balıkesir'de fener alayı
Balıkesir'de fener alayı
Balıkesir'de fener alayı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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