Balıkesir'de emekli amirallerin bildirisine tepki yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de emekli amirallerin bildirisine tepki yağdı

İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY - Haberler | Güncel

Balıkesir'de emekli amirallerin bildirisine tepki yağdı Burhaniye ilçesinde, tüm yurtta olduğu gibi 104 emekli amiralin bildirisine tepki yağdı.

Balıkesir'de emekli amirallerin bildirisine tepki yağdı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, tüm yurtta olduğu gibi 104 emekli amiralin bildirisine tepki yağdı. Milli İrade Platformu öncülüğünde bir araya gelen 6 sivil toplum örgütü, Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması yaptı.

Burhaniye'de Diyanet.Sen, Ülkü Ocakları, Burhaniye EDEP, İlim Yayma Cemiyeti, Türk Eğitim Sen ve İnsani Yardım Vakfı ortak bildiri okudu. Cumhuriyet Meydanında ellerinde Türk bayrakları ile bir araya gelen vatandaşlar, pankartlar taşıdı. İlim Yayma Cemiyeti yönetim kurulu üyesi İsmail Baydemir tarafından okunan bildiride emekli amirallerin yayınladığı bildiri kınandı. Basın açıklamasında,"Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı tek vücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır. 15 Temmuzda verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlardır" sözlerine yer verildi. Basın açılamasına AK Parti İlç Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, MHP Başkanı Murat Kurt ve BBP İlçe Başkanı Serdal Filik de katıldı.

Balıkesir'de emekli amirallerin bildirisine tepki yağdı
Balıkesir'de emekli amirallerin bildirisine tepki yağdı
Balıkesir'de emekli amirallerin bildirisine tepki yağdı
Balıkesir'de emekli amirallerin bildirisine tepki yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ahmet Kural Burak Deniz Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Diego Can Bartu Mesut Özil Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Balıkesir'de emekli amirallerin bildirisine tepki yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 12:03:46. #1.16#
title