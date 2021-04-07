Balıkesir'de emekli amirallerin bildirisine tepki yağdı

Balıkesir'de emekli amirallerin bildirisine tepki yağdı Burhaniye ilçesinde, tüm yurtta olduğu gibi 104 emekli amiralin bildirisine tepki yağdı.

Balıkesir'de emekli amirallerin bildirisine tepki yağdı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, tüm yurtta olduğu gibi 104 emekli amiralin bildirisine tepki yağdı. Milli İrade Platformu öncülüğünde bir araya gelen 6 sivil toplum örgütü, Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması yaptı.

Burhaniye'de Diyanet.Sen, Ülkü Ocakları, Burhaniye EDEP, İlim Yayma Cemiyeti, Türk Eğitim Sen ve İnsani Yardım Vakfı ortak bildiri okudu. Cumhuriyet Meydanında ellerinde Türk bayrakları ile bir araya gelen vatandaşlar, pankartlar taşıdı. İlim Yayma Cemiyeti yönetim kurulu üyesi İsmail Baydemir tarafından okunan bildiride emekli amirallerin yayınladığı bildiri kınandı. Basın açıklamasında,"Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı tek vücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır. 15 Temmuzda verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlardır" sözlerine yer verildi. Basın açılamasına AK Parti İlç Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, MHP Başkanı Murat Kurt ve BBP İlçe Başkanı Serdal Filik de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY