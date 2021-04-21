Balıkesir'de direksiyon hâkimiyetini kaybeden kamyonet dereye uçtu
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Balıkesir'de direksiyon hâkimiyetini kaybeden kamyonet dereye uçtu

Balıkesir'de direksiyon hâkimiyetini kaybeden kamyonet dereye uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari kamyonet yol kenarındaki dereye uçtu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari kamyonet yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Tellikavak mevkii Küçükköy Mahallesi kavşağında Ayvalık'tan İzmir istikametine gitmekte olan Şaban U. yönetimindeki 10 AEL 386 plakalı kamyonet bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki dereye uçtu.

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerle, sağlık ekiplerinin çabalarıyla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Şaban U. kazayı vücudunun çeşitli yerlerinden hafifçe yaralanarak atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir'de direksiyon hâkimiyetini kaybeden kamyonet dereye uçtu
Balıkesir'de direksiyon hâkimiyetini kaybeden kamyonet dereye uçtu
Balıkesir'de direksiyon hâkimiyetini kaybeden kamyonet dereye uçtu
Balıkesir'de direksiyon hâkimiyetini kaybeden kamyonet dereye uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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