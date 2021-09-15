Balıkesir'de devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
AA / Emrah Çakmak - Haberler | Güncel
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kontrolden çıkan kamyondaki 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kontrolden çıkan kamyondaki 2 kişi yaralandı.
Çekirdekli Mahallesi mevkisinde şoförünün ismi öğrenilemeyen 45 YB 6363 plakalı kömür yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki refüjlere çarparak devrilen kamyondaki sürücüyle yanındaki bir kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyondaki kömürlerin saçılmasıyla kapanan yol, yolun temizlenmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
AA / Emrah Çakmak - Son Dakika Haberleri