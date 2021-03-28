Balıkesir'de denetimler sürüyor
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Balıkesir'de denetimler sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de denetimler sürüyor

Çok yüksek riskli il grubunda bulunan Balıkesir'de uygulanan Pazar günü sokağa çıkma yasağı denetimleri devam ediyor.

Çok yüksek riskli il grubunda bulunan Balıkesir'de uygulanan Pazar günü sokağa çıkma yasağı denetimleri devam ediyor.

Salgının yayılımını engellemek hedefiyle uygulanan Pazar günü sokağa çıkma yasağına Balıkesirli vatandaşlar özen gösteriyor. Şehrin birçok noktasında görev alan kolluk kuvvetleri sıkı bir denetim uyguluyor. Sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla beraber Balıkesir'in işlek cadde ve sokakları sessizliğe hakim oldu. - BALIKESİR

Balıkesir'de denetimler sürüyor
Balıkesir'de denetimler sürüyor
Balıkesir'de denetimler sürüyor
Balıkesir'de denetimler sürüyor
Balıkesir'de denetimler sürüyor
Balıkesir'de denetimler sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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