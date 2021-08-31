Balıkesir'de çiftçiler yağlı güreşe çıktı
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Balıkesir'de çiftçiler yağlı güreşe çıktı

Balıkesir'de çiftçiler yağlı güreşe çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir'in Havran ilçesinde, sünnet düğününde yapılan yağlı güreşler büyük ilgi gördü.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, sünnet düğününde yapılan yağlı güreşler büyük ilgi gördü. Başa soyunan usta pehlivanların yanı sıra, bazı çiftçiler de pantolonla güreşti.

Sünnet cemiyetinde zeytin ağaçları arasında hazırlanan er meydanında pehlivanlar kapıştı. Başa soyunan pehlivanlar saatlerce kıran kırana güreşti. Bu arada, davetliler arasında bulunan Halil Yalçınkaya ile Ali Şen adlı çiftçiler de güreşmeye heveslendi. Baş güreşler devam ederken, 47 yaşındaki Halil Yalçınkaya ve 53 yaşındaki Ali Şen'in gömleklerini çıkararak yağlanmaya başlamaları üzerine bir anda alkış tufanı koptu. Pantolonları ile meydana çıkan çiftçiler kıran kırana güreşirken, büyük alkış aldı. Halil Yalçınkaya ve Ali Şen, güreşe meraklı olduklarını belirterek, kendilerini alkışlayan seyircilere teşekkür ettiler.

Gençliğinde minder güreşi yaptığını anlatan cemiyet sahibi Ali Çaylak, "Oğullarımın sünnetinde güreş tertip ettim. Güzel güreşler oldu. Komşularımızdan Halil Yalçınkaya ve Ali Şen de güreşlere renk kattı. Sünnetimize ve güreşimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir'de çiftçiler yağlı güreşe çıktı
Balıkesir'de çiftçiler yağlı güreşe çıktı
Balıkesir'de çiftçiler yağlı güreşe çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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