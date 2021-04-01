Son dakika... BALIKESİR - Bir mahalle karantinaya alındı
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Son dakika... BALIKESİR - Bir mahalle karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakalarının arttığı ve çok sayıda temaslının bulunduğu Eşen Mahallesi'nde, virüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, bu akşam saat 21.00'den itibaren karantina başlatılmasına karar verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli denetim ve takipler gerçekleştirilirken, ikinci bir karara kadar karantinada kalacak mahalle, giriş çıkışlara kapandı.

Son dakika... BALIKESİR - Bir mahalle karantinaya alındı
Son dakika... BALIKESİR - Bir mahalle karantinaya alındı
Son dakika... BALIKESİR - Bir mahalle karantinaya alındı
Son dakika... BALIKESİR - Bir mahalle karantinaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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